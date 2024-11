Um motorista embriagado e em alta velocidade atingiu uma moto de aplicativo em Goiânia (GO). A passageira morreu a caminho do trabalho. Já o motorista do carro foi preso depois de fugir sem prestar socorro. Ithalo Vilela de Santana já tinha passagem por porte de droga e por ter se envolvido em um outro acidente de carro.