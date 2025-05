MP faz operação contra novo esquema de fraudes de aposentados do INSS na Paraíba

O Ministério Público fez, nesta sexta-feira (16), uma operação contra um outro esquema de fraudes em aposentadorias do INSS. Esse caso aconteceu na Paraíba e teria prejudicado mais de 100 mil beneficiários. De acordo com a investigação, a organização criminosa fraudava decisões judiciais coletivas para realizar descontos, sem autorização de aposentados e pensionistas do INSS. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Cabedelo e Sapé, na Paraíba; e em cidades do estado do São Paulo. Cerca de 11 associações e entidades teriam desviado ilegalmente mais de R$ 126 milhões. Até agora, não foi encontrada nenhuma relação entre a fraude na Paraíba, com o esquema revelado pela Polícia Federal, em Brasília.



