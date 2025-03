MP-PA pede intervenção do estado no sistema público de Saúde de Ananindeua

O Ministério Público do Pará ligou o sinal de alerta em relação ao sistema público de saúde da cidade de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, e pediu intervenção do estado no município. A Procuradoria-Geral de Justiça do Pará entende que os cerca de 480 mil moradores de Ananindeua têm os direitos fundamentais violados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!