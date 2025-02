MP-SP denuncia oito policiais civis após delação premiada de Vinicius Gritzbach

O Ministério Público de São Paulo denunciou 12 pessoas, incluindo seis investigadores e dois delegados, com base na delação do empresário Vinicius Gritzbach, executado no Aeroporto Internacional de São Paulo. Os investigados são acusados de movimentar R$ 40 milhões em lavagem de dinheiro e corrupção passiva, e o MP solicitou suas prisões e suspensão das funções públicas. A Justiça decidirá se os denunciados se tornarão réus.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!