MP-SP desconfia que emboscada contra torcedores do Cruzeiro tenha sido vingança

O Ministério Público de São Paulo acredita que a emboscada de torcedores palmeirenses contra a torcida do Cruzeiro foi um ato de vingança e pediu uma investigação pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado. A torcida Mancha Alviverde negou envolvimento no caso. A emboscada contra a Máfia Azul, do cruzeiro, teria sido uma reação a uma provocação dos cruzeirenses que já durava dois anos. Em 2022, o presidente da torcida palmeirense, Jorge Luis Sampaio, foi espancado por integrantes da Máfia Azul também na rodovia Fernão Dias, no interior de Minas Gerais.