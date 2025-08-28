Logo R7.com
Mulher de empresário que matou gari é afastada de cargo de delegada ao alegar questões de saúde

A corregedoria quer ter acesso às conversas do casal para saber se a delegada teve alguma participação no caso

JR na TV|Do R7

A delegada - mulher do empresário que matou um gari, em Belo Horizonte - está afastada do cargo alegando questões de saúde. A corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais pediu para ter acesso aos dados do celular do suspeito. Renê júnior confessou o crime e está preso. A corregedoria quer ter acesso às conversas do casal para saber se a delegada, Ana Paula Balbino, mulher de Renê Júnior, teve alguma participação no caso.  

O órgão pretende esclarecer se Ana Paula emprestou a arma ao marido, se ela não agiu como deveria ao ser informada sobre o crime e se teria ajudado Renê, depois do assassinato. A justiça tem até domingo (31) para responder o pedido da corregedoria.  

Nesta quarta-feira (27), a Polícia Civil confirmou que Ana Paula está afastada do cargo - por questões de saúde - desde 13 de agosto, dois dias depois da morte do gari. A licença médica tem validade de 60 dias.  

O laudo balístico já confirmou que o disparo que matou Laudemir de Souza Fernandes partiu de uma das pistolas da delegada, apreendida no apartamento do casal. O gari foi morto, enquanto trabalhava. Segundo testemunhas, Renê se irritou com a motorista do caminhão de coleta, que estaria bloqueando a passagem. Em depoimento, Renê confessou o crime. 



