Mulher finge solicitar corrida de táxi para denunciar violência doméstica em Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, uma mulher ligou para a Polícia Militar pedindo ajuda. Ela fingiu solicitar uma "corrida de táxi". O policial entendeu que se tratava de um caso de violência doméstica e acionou as viaturas de plantão. A chamada era um pedido de socorro de uma mulher, de 25 anos. Os policiais que estavam de plantão foram até o local: uma fazenda no município de Maracajú, a cerca de 160 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi resgatada e o agressor preso. Ela estava sendo ameaçada de morte e já tinha medida protetiva contra ele.



