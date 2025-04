Mulher que sofreu violência sexual na infância ajuda outras vítimas com a própria história

Márcia Pires relata seu doloroso passado de abuso sexual na infância, cometido por um tio, durante um período crítico da sua vida. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 76% dos estupros no Brasil em 2023 envolveram vítimas menores de 14 anos, destacando a urgência da questão. A organização Inhope também observou um aumento expressivo de denúncias online, alertando sobre o perigo crescente. Com coragem, Márcia transformou sua dor em força, lançando o livro "Da Ferida à Cicatriz", onde detalha seu processo de cura e o esforço para ajudar outras vítimas a também superarem seus traumas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!