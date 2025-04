Mundo aguarda com expectativa qual o próximo movimento da China na guerra tarifária

A China ainda não revelou sua próxima medida após o aumento recíproco de tarifas impostas pelos Estados Unidos, limitando-se a alertar seus cidadãos sobre riscos em viagens ao país norte-americano. A Coreia do Sul anunciou um pacote de auxílio de quase R$ 12 bilhões para o setor automotivo, um dos mais afetados pelas sobretaxas de Trump. O temor de queda nas exportações sul-coreanas refletiu-se nas bolsas asiáticas, com perdas generalizadas, e a Europa também sentiu o impacto. O setor automotivo e as commodities como aço e alumínio, no entanto, seguem taxados em 25%.



