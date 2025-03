Municípios do Ceará registram chuvas intensas, e água invade casas em Fortaleza

No Ceará, 113 municípios registraram chuvas intensas durante o Carnaval. Em Fortaleza, moradores tiveram que deixar as casas que foram invadidas pela água. A região metropolitana de Fortaleza foi a mais atingida. Segundo o Serviço de Meteorologia, a chuva deve continuar intensa até quinta (6) em mais de 100 municípios cearenses, incluindo a capital. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta com grau severo de perigo para 22 cidades, principalmente no litoral.



