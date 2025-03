Mutirão de renegociação de dívidas começa neste sábado (1º) e vai até o fim de março

Começou neste sábado (1º) e vai até o fim do mês o mutirão de renegociação de dívidas. Mais de 160 instituições financeiras de todo país participam da ação, e oferecem condições especiais para quem está endividado. O mutirão é promovido pela Federação Brasileira de Bancos em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e Procons.



