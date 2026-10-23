Navio com 40 mil toneladas de diesel sai da Rússia com destino aos EUA

Um navio com 40 mil toneladas de diesel saiu da Rússia com destino aos Estados Unidos. O primeiro carregamento faz parte do acordo entre os dois países para conter a alta dos combustíveis, o que ainda não aconteceu.





O barril de petróleo do tipo Brent, referência no mercado internacional, passou dos US$ 117, cerca de R$ 590. É o maior valor desde o fim de abril. A alta está relacionada às guerras no Oriente Médio e na Ucrânia.





Diante do risco de a gasolina subir ainda mais, o presidente americano, Donald Trump, buscou uma alternativa na Rússia. Hoje, um navio com 40 mil toneladas de diesel já está a caminho dos Estados Unidos. É o primeiro carregamento previsto no acordo entre os dois países.





A tentativa de conter a alta do preço dos combustíveis provocou reação no Congresso americano. Democratas e republicanos, do partido do presidente, criticaram o acordo. Eles alertam que facilitar a venda do diesel russo pode ajudar Moscou a financiar a guerra na Ucrânia.





Em meio à melhora da relação comercial com os russos, a Casa Blanca anunciou que a primeira-dama, Melania Trump, intermediou uma trégua na cidade ucraniana de Oleshky para permitir a entrada de ajuda humanitária. Segundo o governo americano, a operação deve começar em 29 de outubro.