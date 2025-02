Neymar chega de helicóptero e faz golaço no seu primeiro treino no Santos

Nesta segunda (3), Neymar realizou o primeiro treino pelo Santos após o seu retorno. A estreia do craque será na quarta (5) no jogo contra o Botafogo-SP, que terá transmissão na tela da RECORD. Neymar chegou de helicóptero ao CT do Santos e pousou no meio do gramado. O atacante treinou com os jogadores que não participaram do clássico contra o São Paulo no sábado (1º) e já marcou um golaço.