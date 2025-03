Neymar é cortado dos jogos da Seleção pelas eliminatórias da Copa do Mundo

Neymar foi cortado dos jogos da seleção brasileira contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico da seleção, Dorival Jr., fez o anúncio no fim da tarde. O jogador do Santos sofreu uma lesão muscular na coxa há 12 dias nas quartas-de-final do Paulistão. Segundo os médicos da seleção, ele não vai se recuperar a tempo de enfrentar a Colômbia.



