Neymar está fora da estreia do Santos no Brasileirão; jogo será contra o Vasco

Neymar está fora da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro neste domingo (30) contra o Vasco. O clube informou, nesta quinta (27), que o atacante segue em transição física para melhorar o condicionamento e evitar novas lesões. A decisão de esperar mais um pouco para voltar a jogar foi tomada pelo departamento médico, comissão técnica e pelo próprio jogador. Neymar não entra em campo desde o dia 2 de março.



