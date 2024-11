No Dia Mundial da Alimentação, Lula lança pacote de medidas contra a fome

O presidente Lula lançou um pacote de medidas com cerca de 200 iniciativas, entre elas, o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar e o Alimento no Prato, com medidas para a comercialização de alimentos mais baratos e saudáveis. Hoje, o Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, o que equivale a 6% da população.