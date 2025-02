No Senado, Bolsonaro defende anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e o fim da Lei da Ficha Limpa

O ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu, nesta terça (18), a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e o fim da lei da Ficha Limpa. No Senado, Bolsonaro se reuniu com líderes da oposição. Ele questionou as condenações do Tribunal Superior Eleitoral que o tornaram inelegível até 2030 e afirmou que aguarda a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre o inquérito da suposta trama golpista.



