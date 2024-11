Nos EUA, Fernando Haddad diz que inflação vai fechar o ano dentro da meta

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está em Washington para reuniões com o Fundo Monetário Internacional e bancos centrais do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Em entrevista, Haddad disse: "Nós estamos entendendo que a inflação deve ficar dentro da meta e, do meu ponto de vista, tem mais a ver com a questão do câmbio e da seca do que propriamente com algum impulso maior nos preços reiterados".