Novas imagens do acidente aéreo em Washington (EUA) são divulgadas

Nos Estados Unidos, foram divulgadas novas imagens do acidente aéreo em Washington (EUA). É possível ver a colisão entre o helicóptero militar e o avião comercial perto do aeroporto Ronald Reagan. Há uma explosão e as duas aeronaves caem no rio Potomac. Especialistas acreditam que o helicóptero militar voava acima do limite permitido e que também poderia estar fora da rota de voo autorizada. As caixas-pretas do avião comercial já foram recolhidas.