Nove suspeitos são presos durante festa promovida pela milícia na baixada fluminense

Nove suspeitos foram presos durante uma festa promovida por uma milícia, na baixada fluminense. A polícia cercou o local e houve troca de tiros. Imagens mostram a casa, onde os criminosos comemoravam o aniversário de um dos suspeitos. Os agentes já monitoravam o local, após o setor de inteligência da Polícia Civil identificar a reunião de integrantes de uma das maiores milícias de Duque de Caxias. Segundo os investigadores, um dos chefes do grupo é um policial militar, que seria responsável pela extorsão de dinheiro de moradores e comerciantes. Ele não foi encontrado durante a operação. De acordo com a polícia, os suspeitos atuavam como um grupo de extermínio.



