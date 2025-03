Novos protestos contra o Hamas surgem na Faixa de Gaza e grupo perde força no território palestino

Novos protestos contra o Hamas se espalharam por várias cidades na Faixa de Gaza. Especialistas afirmam que o grupo perdeu força dentro do território palestino, o qual controla desde 2007. O pedido é pelo fim da guerra e pela queda do Hamas. “Pare a guerra, já tivemos o suficiente. Estamos cansados, não temos mais casa, comida e perdemos nossos familiares", desabafa um morador.



