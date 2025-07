Número de invasões a condomínios costumam aumentar no período de férias, alertam especialistas

Mais de 1.200 condomínios foram alvos de assaltantes, no estado de São Paulo, durante os cinco primeiros meses do ano. Especialistas dizem que, em período de férias, o número de invasões pode subir ainda mais. Dados do Portal da Transparência mostram que nos primeiros cinco meses do ano houve mais de 21 mil roubos e furtos a residências no estado de São Paulo. 1.241 casos ocorreram em condomínios, onde há portaria e controle de acesso.



