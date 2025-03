Número de mortes e acidentes por choque elétrico dispara no Brasil em 2024

O número de mortes e acidentes por descarga elétrica cresceu no Brasil no ano passado. Uma pesquisa divulgada pela associação que alerta para os perigos da eletricidade revelou um aumento de mais de 12% nos acidentes e de 7% nas mortes com origem elétrica no país, em comparação a 2023. No Pará, uma câmera de segurança gravou o momento em que uma menina de sete anos foi eletrocutada enquanto brincava.



