Número de pacientes que esperam na fila para transplantes aumenta mais de 20% no Brasil em 2024
Mais de 80 mil aguardam transplantes, com recusa familiar sendo a principal barreira
O número de pacientes que esperam na fila para transplantes aumentou mais de 20% no Brasil, no último ano. A maior dificuldade é convencer as famílias sobre a importância da doação. Mais de 80 mil pessoas estão na lista de espera por transplantes no país. O número cresceu 23% nos últimos 12 meses. A recusa das famílias ainda é a principal barreira para a doação de órgãos.
Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, 46% das famílias brasileiras recusaram a doação de órgãos, diante da morte de parentes, no ano passado.
A assistente administrativa Cristiane Almeida perdeu a irmã aos 42 anos. Os órgãos foram doados. “Salvou três pessoas que estavam na fila que não tinham esperança, não sabiam quanto iam continuar. E através da doação de órgãos será possível elas continuarem a vida”.
