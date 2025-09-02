Número de pacientes que esperam na fila para transplantes aumenta mais de 20% no Brasil em 2024

O número de pacientes que esperam na fila para transplantes aumentou mais de 20% no Brasil, no último ano. A maior dificuldade é convencer as famílias sobre a importância da doação. Mais de 80 mil pessoas estão na lista de espera por transplantes no país. O número cresceu 23% nos últimos 12 meses. A recusa das famílias ainda é a principal barreira para a doação de órgãos.