Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Número de pacientes que esperam na fila para transplantes aumenta mais de 20% no Brasil em 2024

Mais de 80 mil aguardam transplantes, com recusa familiar sendo a principal barreira

JR na TV|Do R7

O número de pacientes que esperam na fila para transplantes aumentou mais de 20% no Brasil, no último ano. A maior dificuldade é convencer as famílias sobre a importância da doação. Mais de 80 mil pessoas estão na lista de espera por transplantes no país.  O número cresceu 23% nos últimos 12 meses. A recusa das famílias ainda é a principal barreira para a doação de órgãos. 

Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, 46% das famílias brasileiras recusaram a doação de órgãos, diante da morte de parentes, no ano passado.   

A assistente administrativa Cristiane Almeida perdeu a irmã aos 42 anos. Os órgãos foram doados. “Salvou três pessoas que estavam na fila que não tinham esperança, não sabiam quanto iam continuar. E através da doação de órgãos será possível elas continuarem a vida”. 



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • Morte
  • Rio Grande do Sul
  • Sul

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.