Onda de calor e fortes chuvas provocam aumento no preço de frutas e verduras em SP

O preço de frutas e verduras aumentou em São Paulo. Em apenas três semanas, a caixa do coentro ficou três vezes mais cara. A dúzia da laranja chegou a R$ 20. O preço da alface, de todos os tipos, também disparou. As principais causas são o forte calor e as chuvas que atingem o Sul e Sudeste do país.



