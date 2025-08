Onda de calor extremo dificulta trabalho para conter incêndios florestais em Portugal e na Espanha

Uma onda de calor extremo dificulta o trabalho dos bombeiros para conter os incêndios florestais na Espanha e em Portugal. Especialistas alertam que as mudanças climáticas estão agravando o calor e a seca em várias partes da Europa, elevando o risco de incêndios florestais. Em Portugal, além das condições climáticas favoráveis para que o fogo se espalhe, as autoridades acreditam que muitos desses focos foram provocados de forma criminosa.



