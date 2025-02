Onda de calor no sul do país deve se estender até o fim de semana; entenda

A onda de calor que atinge o sul do país deve se estender até o fim de semana. No oeste gaúcho, a cidade de Quaraí teve a temperatura mais alta já registrada no estado: 43ºC. Fevereiro começou com uma onda de calor que atinge parte do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas podem ficar cinco graus acima da média para esta época.