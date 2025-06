Onda de frio faz cidades do Sul do Brasil registrarem temperaturas negativas

A onda de frio chegou ao sul do país. Diversas cidades registraram, hoje (24), temperaturas negativas. Em Santa Catarina, a água de um chafariz congelou. Durante a madrugada, os termômetros marcaram seis graus negativos. Hoje, Urupema registrou a temperatura mais baixa do ano, no estado. Oito graus abaixo de zero. O frio congelante é resultado da passagem de uma massa de ar polar pelo sul do país. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta de risco muito alto para o agravamento de doenças.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!