Onda de roubos de celulares em veículos faz procura por películas antivandalismo aumentar em SP
Estado registra aumento de ocorrências no primeiro semestre
Em média, três celulares foram roubados ou furtados em veículos, no estado de São Paulo, no primeiro semestre. A onda de crimes fez aumentar a procura por películas antivandalismo. De cada 10 instalações feitas no país, 8 são na capital e na Grande São Paulo.
Este motorista de aplicativo, que prefere não mostrar o rosto, já foi vítima de uma tentativa de roubo de celular enquanto trabalhava. “Eu tava indo parar no farol, vermelho ali, no centro, e era 10h30 da noite. E assim que eu parei no farol, escutei um barulho. Eles quebraram o vidro. Só vi o estilhaço aqui depois. E na hora que bateu, bati a mão no celular, o celular caiu no chão e ele não conseguiu levar”, disse a vítima.
Depois do susto, o motorista improvisou uma barreira no carro. Ele colocou uma rede de proteção para pets na janela do veículo para evitar assaltos.
