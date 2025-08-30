Logo R7.com
Operação da Polícia Civil de Alagoas fecha fábrica clandestina de remédios

Batizada como "Farmácia do Crime", a operação apreende anabolizantes e prende líderes do esquema

JR na TV|Do R7

Uma operação da Polícia Civil de Alagoas resultou no fechamento de uma fábrica clandestina de remédios em Rio Largo, na região metropolitana de Maceió, considerada uma das maiores do Nordeste. A ação, chamada de “Operação Farmácia do Crime”, cumpriu seis mandados de busca e apreensão e apreendeu anabolizantes, canetas emagrecedoras e uma arma de fogo.  

Segundo as investigações, o esquema movimentou cerca de R$ 1 milhão no último ano, com a venda de produtos roubados e anabolizantes falsificados. O chefe da organização e o responsável pelo laboratório foram presos, e a polícia segue tentando identificar outros envolvidos, incluindo aqueles que divulgavam e comercializavam os produtos pela internet. 



