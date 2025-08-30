Operação da Polícia Civil de Alagoas fecha fábrica clandestina de remédios
Batizada como "Farmácia do Crime", a operação apreende anabolizantes e prende líderes do esquema
Uma operação da Polícia Civil de Alagoas resultou no fechamento de uma fábrica clandestina de remédios em Rio Largo, na região metropolitana de Maceió, considerada uma das maiores do Nordeste. A ação, chamada de “Operação Farmácia do Crime”, cumpriu seis mandados de busca e apreensão e apreendeu anabolizantes, canetas emagrecedoras e uma arma de fogo.
Segundo as investigações, o esquema movimentou cerca de R$ 1 milhão no último ano, com a venda de produtos roubados e anabolizantes falsificados. O chefe da organização e o responsável pelo laboratório foram presos, e a polícia segue tentando identificar outros envolvidos, incluindo aqueles que divulgavam e comercializavam os produtos pela internet.
