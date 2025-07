Operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro tem repercussão imediata no meio político

A decisão do ministro Alexandre de Moraes de impor medidas restritivas a Jair Bolsonaro repercutiu fortemente no cenário político. Parlamentares aliados do ex-presidente classificaram a ação como perseguição política e ataque ao Estado democrático de direito, enquanto a oposição reforçou que Bolsonaro está sendo responsabilizado por crimes cometidos. A polarização se estendeu às redes sociais, onde Eduardo Bolsonaro acusou Moraes de abuso de poder, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu equilíbrio institucional. Já a ministra Gleisi Hoffmann rebateu, lembrando o histórico de apoio de Tarcísio a ações de Trump contra o Brasil e a interferência eleitoral de Bolsonaro.



