Oposição pressiona Hugo Motta sobre projeto que prevê anistia a presos dos atos de 8 de janeiro

A oposição pressiona o presidente da Câmara para votar o requerimento de urgência para análise do projeto que prevê anistia aos presos do 8 de janeiro e diz que não vai votar nenhuma proposta enquanto o projeto não avançar na pauta. Se aprovado, seria votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar por comissões. Os líderes dizem ter o apoio de oito partidos e mais de 300 deputados ao projeto de anistia. O texto, que ainda não está fechado, pode tirar da prisão os envolvidos nos atos de 8 de janeiro.



