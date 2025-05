Organização Mundial da Saúde alerta para aumento de casos de sarampo pelo mundo

Com o aumento de casos de sarampo pelo mundo, a Organização Mundial da Saúde está em alerta. Os Estados Unidos enfrentam o maior surto da doença em mais de uma década. Só neste ano, três mortes foram registradas e mais de mil casos confirmados. O epicentro da crise está no estado do Texas, com mais de 700 casos desde janeiro. A situação nos Estados Unidos reflete um cenário global. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os casos dobraram na Europa e na Ásia Central em 2024. Foram mais de 127 mil registros, o maior número desde 1997.



