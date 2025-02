Pai de brasileira que morreu na Argentina vai recorrer da decisão que absolveu amiga da vítima

O pai da estudante brasileira que morreu ao cair de um prédio de luxo em Buenos Aires, em 2023, vai recorrer da decisão da Justiça argentina, que absolveu a amiga da vítima, Juliana Mourão. Segundo o Ministério Público argentino, Juliana teria acertado um encontro sexual entre Emmily e Francisco Valente, em troca de dinheiro. Uma perícia particular concluiu que a brasileira foi drogada, torturada e jogada pela janela do quarto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!