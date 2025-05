Países do Oriente Médio são consultados sobre receber palestinos que desejam sair da zona de guerra

Países do oriente médio foram consultados sobre a possibilidade de receber palestinos que desejam sair da zona de guerra voluntariamente. A negociação está sendo feita pelos Estados Unidos. Nesta terça-feira (20) mais caminhões com ajuda humanitária entraram na Faixa de Gaza. Em paralelo, o exército mantém a operação para eliminar o grupo terrorista Hamas. Foram realizados ataques aéreos e as tropas avançaram também por terra. Hoje o secretário britânico de relações exteriores, David Lammy, anunciou que o Reino Unido suspendeu as negociações de livre-comércio com Israel. Já a União Europeia declarou que vai revisar o acordo comercial que mantém com Israel.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!