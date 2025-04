Países europeus reagem às taxas anunciadas por Trump

Países da Europa reagiram às tarifas anunciadas por Donald Trump. A primeira-ministra da Irlanda do Norte, Michelle O'Neill, alertou que a economia mundial enfrenta um "período de incertezas", depois que o presidente dos Estados Unidos revelou um novo pacote de tarifas. Segundo a mídia britânica, o governo do Reino Unido considerou as tarifas de 10% menores do que as que foram anunciadas para outros países.



