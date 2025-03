Palmeiras anuncia a contratação o meio-campo Lucas Evangelista

O Palmeiras anunciou, nesta sexta (14), a contratação do meio-campo Lucas Evangelista. O atleta, de 29 anos, jogou o Campeonato Paulista pelo Red Bull Bragantino e foi comprado pelo Palmeiras por cerca de R$ 24 milhões. Ele assinou contrato até o fim de 2026. Ccmo já jogou o Paulistão por outro clube, Lucas Evangelista só poderá estrear pelo Verdão no Campeonato Brasileiro.



