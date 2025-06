Palmeiras e Corinthians se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Brasil

Hoje (02), aconteceu o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto mais aguardado vai ser Palmeiras e Corinthians. Outro duelo será entre Atlético-MG e Flamengo, que fizeram a final do torneio no ano passado. O Athletico Paranaense vai pegar o São Paulo. O Fluminense enfrentará o Internacional. O Vasco terá o CSA, de Alagoas, pela frente. Red Bull Bragantino e Botafogo fazem um duelo de série A. O CRB, de Alagoas, vai jogar contra o Cruzeiro e o Retrô, de Pernambuco, vai pegar o Bahia.



