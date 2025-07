Palmeiras e Fluminense fazem o último treino antes das quartas de final do Mundial de Clubes

Palmeiras e Fluminense fizeram o último treinamento antes dos jogos das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense chegou ao treino em um clima bem descontraído. Nem parecia véspera do jogo decisivo contra o Al Hilal, da Arábia Saudita. No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira vai ter três desfalques na defesa para encarar o Chelsea, da Inglaterra.



