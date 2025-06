Parque Nacional de Itatiaia (RJ) registra a temperatura mais baixa do ano neste sábado (14)

O frio chegou de vez, ainda no outono. O Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, registrou, neste sábado (14), a menor temperatura do país no ano: -9,4ºC. Já na serra de Santa Catarina, o clima congelante ajuda a aquecer a economia local. A Festa Nacional do Pinhão atrai milhares de turistas para a cidade de Lages. Confira!



