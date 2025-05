Parte do dinheiro descontado de aposentados será devolvido a partir do dia 26 deste mês

Parte do dinheiro desviado dos aposentados vai ser devolvida no próximo pagamento do benefício, a partir do dia 26 deste mês. E as notificações serão enviadas a partir de amanhã (13). De acordo com o governo, os descontos realizados no mês passado vão ser devolvidos integralmente no próximo pagamento das aposentadorias, mesmo aqueles que estavam autorizados pelos beneficiários. São mais de R$ 292 milhões. De acordo com o instituto, 9 milhões de segurados vão ser comunicados pela plataforma disponível na internet e no celular.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!