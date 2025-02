Partidos discutem quais parlamentares vão comandar as comissões do Senado e da Câmara

Com o início dos trabalhos no Legislativo, os partidos já discutem quais parlamentares vão comandar as comissões do Congresso Nacional. No Senado, o processo está mais adiantado. Otto Alencar, do PSD da Bahia, deve ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, considerada a mais importante e por onde passam todos os projetos que tramitam na casa. Outra discussão em pauta no Congresso é a definição dos líderes partidários. Na Câmara, o Republicanos terá como líder o deputado Gilberto Abramo, de Minas Gerais.