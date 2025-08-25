Logo R7.com
Passagem de tufão deixa ao menos uma pessoa morta e oito feridos no Vietnã

O governo classifica a situação como "extremamente perigosa"

JR na TV|Do R7

No Vietnã, a passagem um tufão deixou ao menos uma pessoa morta e oito feridos. O tufão chegou à costa do país com ventos de mais de 130 km/h. Cerca de 600 mil pessoas receberam alertas para deixar a região central do Vietnã. O governo classifica a situação como "extremamente perigosa". O tufão Kadjíki é o quinto a atingir o país este ano. As tempestades também provocaram estragos na ilha chinesa de Hainán.

