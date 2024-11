PCC atua em Portugal com empresas de fachada para lavar dinheiro do tráfico de drogas

A maior facção criminosa brasileira passou a atuar em Portugal. De acordo com as investigações da Polícia Judiciária, cerca de cem integrantes do PCC teriam empresas de fachada em Lisboa e no Porto. Negócios como restaurantes, construção civil e até relacionados ao futebol seriam usados para lavar dinheiro. As informações foram publicadas por um jornal português. Autoridades temem que a violência aumente no país com a chegada da facção.