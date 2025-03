Peças de motos estão cada vez mais visadas pelos criminosos no estado de São Paulo

Além de enfrentar os imprevistos no trânsito, entregadores e proprietários de moto têm sido surpreendidos pelos roubos de peças, cada vez mais visadas pelos criminosos. Só em janeiro, a média foi de 46 roubos ou furtos por dia no estado de São Paulo. E o que é levado acaba sendo revendido no mercado clandestino.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!