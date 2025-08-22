Logo R7.com
Pesquisa da OMS mostra que a produtividade diminui até 3% para cada grau acima dos 20 graus

Cerca de 2,5 bilhões de pessoas no mundo enfrentam essa condição no mundo

JR na TV|Do R7

Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde mostra que a produtividade diminui até 3% para cada grau acima dos 20 graus. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas no mundo enfrentam essa condição no mundo. Aqui no Brasil não é diferente. Termômetros marcando 27 graus, em Salvador, em pleno inverno. Um sufoco para quem trabalha exposto ao sol e ao calor intenso. Essa condição provoca quase 20 mil mortes por ano em acidentes no trabalho.

