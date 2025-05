Pesquisa detalha condições de trabalho dos entregadores de aplicativo no país

Uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia traçou um panorama detalhado sobre as condições de trabalho dos entregadores de aplicativo no Brasil. A categoria já conta mais de 1,5 milhão profissionais em todo o país. Segundo a pesquisa, mais da metade já sofreu algum tipo de problema durante a prestação de serviço no último ano. A maioria relacionada a acidentes de trânsito. Nenhuma categoria apresentou até hoje números tão altos de ocidentes durante a atividade profissional no país. 9 em cada dez trabalhadores estão vinculados aos aplicativos de entrega e não têm garantias trabalhistas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!