Pesquisa Real Time Big Data mostra o que os brasileiros pensam sobre racismo no futebol

Uma pesquisa do Real Time Big Data, encomenda pelo Jornal da Record, quis saber a opinião dos brasileiros sobre racismo no futebol. Realizada com mil pessoas, a consulta perguntou se os entrevistados acompanharam o caso de racismo contra o jogador Luighi, do Palmeiras. 77% disseram que sim. O Instituto também questionou se o gesto de imitar macaco é considerado racismo. 69% dos entrevistados afirmaram que sim e precisa de punição exemplar. 18% não concordam, mas acreditam que faz parte da cultura do futebol. Confira os detalhes.



