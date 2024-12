Pessoas que realizam atividade física também podem ser considerados inativas, apontam estudos

Estudos mostram que mesmo quem faz uma atividade física pode ser considerado inativo. Isso acontece quando a pessoa passa mais tempo sentada do que em atividade. Os especialistas dizem que não adianta fazer 30 minutos de academia e, no restante do tempo, assumir um comportamento sedentário. É preciso se mexer ao longo do dia, fazer várias pequenas atividades físicas. Só assim, a pessoa é considerada de fato ativa.