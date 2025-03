A Petrobras vai reduzir o preço do diesel nas refinarias a partir desta terça (1º). A queda será de 17 centavos por litro, que passa a custar, em média, R$ 3,55. A redução é equivalente a R$ 4,06. A última mudança no preço do diesel tinha sido em 1º de fevereiro com alta de 22 centavos. O anúncio foi feito durante a cerimônia de assinatura de parceria uma ambiental com o BNDES, na sede da estatal, no Rio de Janeiro.



